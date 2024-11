CALCIO LECCO, VOLPE: “DOBBIAMO MERITARCI QUESTA MAGLIA”

Data pubblicazione 16 Novembre 2024

LECCO – Trasferta a Gorgonzola in casa della Giana Erminio per la Calcio Lecco nella quindicesima giornata del campionato di Serie C1, girone A. Appuntamento che arriva dopo l’1-1 casalingo contro la Virtus Verona, con i blucelesti che non vincono in trasferta da un anno.

“Io le statistiche le guardo e danno sempre una indicazione – dice il tecnico Gennaro Volpe nella conferenza stampa della vigilia – Tutte le gare sono complicate e difficili. Dipende da come le affrontiamo. Ci aspetta sicuramente un match difficile. Ma la squadra si è allenata bene, abbiamo anche aumentato un po’ i carichi di lavoro. Abbiamo lavorato con intensità e chiaramente dobbiamo essere capaci di aumentare la tenuta fisica e mentale...