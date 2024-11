YOUNG: ITS, AZIENDE E ARTIGIANATO… VERSO IL MONDO DEL LAVORO

Data pubblicazione 16 Novembre 2024

ERBA (CO) – Quale strada intraprendere dopo il diploma se si intende proseguire il percorso di studi? L’Università non è l’unica scelta possibile e, infatti, a Young il Salone Nazionale dell’Orientamento Scuola, Formazione, Università e Lavoro – che si sta svolgendo in questi giorni a Lariofiere – quest’anno, accanto allo spazio riservato agli Atenei, si è voluta riservare particolare attenzione anche all’offerta formativa degli ITS – Istituti Tecnici Superiori. Sono ben 20 gli ITS presenti a Lariofiere per presentarsi ai giovani che stanno per terminare la scuola secondaria di secondo grado e vorrebbero avvicinarsi a un percorso più pratico e tecnico rispetto a quello accademico.