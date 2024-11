CALCIO, CORTENOVA: AUTUNNO NERO, OGGI POMERIGGIO IL LOMAGNA

Data pubblicazione 17 Novembre 2024

CORTENOVA – Continua il periodo negativo della prima squadra del Cortenova, a secco di vittorie da ben cinque partite. Dopo quattro pareggi, nell’ultimo weekend per il team di Andrea Tantardini è arrivata addirittura una dolorosa sconfitta, la seconda in campionato, contro la Polisportiva 2001.

Un ruolino di marcia che ha fatto perdere ai valsassinesi il contatto con la testa della classifica, ora distante nove punti.

Fatto curioso: tornando indietro di un anno, la situazione non era così diversa. Il Cortenova, dopo un ottimo inizio che lo vedeva in testa alla graduatoria, con l’arrivo dell’autunno subì una brusca frenata.

Punti preziosi che, a fine anno, costarono la qualificazione ai playoff.

Un trend assolutamente da invertire già dalla prossima gara in programma alle 14:30 di oggi, domenica, quando i valsassinesi ospiteranno a Cortenova l’Oratorio Lomagna. Sfida decisamente complicata dal momento che i brianzoli sono terzi in classifica, alle spalle di Audace Osnago e Verderio.

I precedenti sorridono alla squadra di Tantardini, che lo scorso anno trionfò sia in casa (1-0) che in trasferta (3-1). Come sempre, cronaca del match su VN, al termine della partita.

RedSpo