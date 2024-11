CALCIO. IL CORTENOVA CI PROVA, MA PASSA IL LOMAGNA: 1-0

Data pubblicazione 17 Novembre 2024

CORTENOVA – Domenica storta per la prima squadra del Cortenova, che gioca una buona gara contro l’Oratorio Lomagna ma esce sconfitto 1-0. Match che inizia con mezz’ora di ritardo per alcuni attimi di preoccupazione durante il riscaldamento, quando un giocatore ospite ha accusato un malore che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza.

In campo grande agonismo fin da subito, con i valsassinesi che giocano un’ottima prima mezz’ora, nella quale vanno vicini al gol con Caverio (due volte) e Diakhate. Lomagna pericoloso invece con Zuccalli da calcio di punizione, ma Corallo è attento e respinge in corner. Al 35’ è Tarcisio Fazzini a sfiorare l’eurogol con una grande punizione sulla quale D’Oca si deve superare. Regna così l’equilibrio e si va al riposo a reti inviolate.

Nella ripresa Lomagna leggermente più pimpante e abile a far girare la palla. Al 60’ Valagussa si libera di due uomini al limite dell’area e fa partire un destro potente che gonfia la rete portando in vantaggio gli ospiti. Tantardini risponde con una girandola di cambi nel tentativo di riaprire la gara e, nel finale, il Cortenova va vicino al pari con due neoentrati. Prima Bellati sfiora l’incrocio con un tiro di punta, poi Tagliaferri schiaccia troppo un pallone buono sugli sviluppi di un corner.

Al triplice fischio è gioia per i brianzoli, che certificano la terza piazza in campionato. Seconda sconfitta di fila invece per i gialloblu.

RedSpo