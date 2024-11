CASSINA, UN MISTERO LE CAUSE DELLA MORTE DI MARGHERITA COLOMBO

Data pubblicazione 18 Novembre 2024

CASSINA VALSASSINA – Permane il silenzio degli inquirenti sulla tragedia avvenuta questa mattina in un appartamento del centro paese a Cassina, dove Carabinieri e soccorritori hanno trovato una scena terribile – grazie alla segnalazione dei fatti da parte di una parente.

Deceduta una donna settantenne, Margherita Colombo; accanto a lei il figlio Corrado Paroli di 48 anni. L’allarme era stato lanciato dalla ex moglie di quest’ultimo, Verdiana Galli, insospettita da un biglietto nel quale Paroli avrebbe annunciato di volerla fare finita. Forse, la sua prontezza potrebbe aver salvato la vita all’ex marito.

Da sinistra Stefano e Verdiana Galli e Paroli

La coppia, che ha due figli, era salita alla ribalta unitamente al padre di lei, il leghista Stefano Galli, per la vicenda a cavallo tra politica e tribunali nella quale il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale era rimasto coinvolto – finendo per essere condannato a causa di rimborsi pubblici che avevano pagato il banchetto del matrimonio dei due giovani e una forte somma a Paroli per presunte collaborazioni nell’ambito della “comunicazione”. Fatto improbabile, giacché l’uomo era un semplice operaio alla Norda.

Oggi altri eventi, certamente più drammatici. Non è chiaro – ma nessuna ipotesi pare esclusa – come sia morta Margherita Colombo, suo figlio è stato assistito dal Soccorso Centro Valsassina quindi trasportato al ‘Manzoni’ di Lecco in condizioni gravi a bordo dell’eliambulanza dell’Areu di Sondrio giunta sull’Altopiano.

Paroli sarebbe vivo, gli inquirenti intanto sono al lavoro su questo bruttissimo episodio che vede coinvolta una famiglia già al centro di vicende di cronaca. Da Procura e Carabinieri il più stretto riserbo, in attesa degli sviluppi: dal decorso del figlio alla pressoché certa autopsia per la madre.

Intanto la piccola Cassina e il territorio circostante si interrogano su quanto accaduto oggi, un fatto che ha sconvolto la Valsassina, generando un’autentica pioggia di richieste di chiarimenti alla nostra redazione. Anche per questo, pur nella scarsità di informazioni ufficiali, abbiamo fatto il punto della situazione nel nostro articolo – basandoci sugli unici aspetti certi di una storia tutt’altro che semplice da comprendere.

VN