BALLABIO FUTURA SUL CONSIGLIO COMUNALE: “BUSSOLA NON SI NASCONDA DAI PROBLEMI”

Data pubblicazione 18 Novembre 2024

BALLABIO – Nel consiglio comunale di venerdì scorso, la maggioranza ha risposto alle quattro interrogazioni presentate da Ballabio Futura. In merito agli allagamenti del passaggio pedonale tra via Confalonieri e via Roccolo, a fianco della scuola, e agli interventi necessari per risolvere il problema, il sindaco Bussola ha risposto che il tecnico comunale sta lavorando per valutare il problema e poi intervenire, quindi ancora non vi sono tempi e costi certi. Per l’opposizione “il sindaco si è dilungato commentando e polemizzando quanto apparso sui media nei giorni precedenti il consiglio comunale, ricordando che lui aveva già indicato che il problema sarebbe stato risolto a breve. Naturalmente ha sorvolato che questa situazione si protrae nel tempo da oltre un anno. Malgrado abbiamo chiesto tempistiche certe, ovviamente anche questa volta non ci è stata data alcuna risposta precisa”.