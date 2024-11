IL LECCO CADE 0-3 COL PADOVA. MA QUELL’ARBITRO CHE OSTACOLA KRITTA…

Data pubblicazione 23 Novembre 2024

LECCO – Serata da big match al Rigamonti-Ceppi, dove la Calcio Lecco ospita la capolista Padova nell’incontro valido per la sedicesima giornata di Lega Pro. Ospiti che rappresentano la principale candidata per il salto di categoria, forti soprattutto delle zero sconfitte fin qui subite in campionato. 3473 tifosi ad animare gli spalti, tra i quali un folto gruppo di 583 supporter ospiti.

Entrambe le squadre scendono in campo con la difesa a tre: 3-5-2 per Volpe, con Zuberek e Galeandro davanti, 3-4-3 per i veneti…