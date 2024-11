CALCIO: CORTENOVA OGGI CON L’ULTIMA IN CLASSIFICA PER SCACCIARE LA CRISI

Data pubblicazione 24 Novembre 2024

CORTENOVA – Secondo KO consecutivo e quasi due mesi a digiuno di vittorie per la prima squadra del Cortenova, che con 16 punti all’attivo è così scivolata al settimo gradino della classifica, ben distaccata dalla testa. A guidare la graduatoria l’Audace Osnago con 28 punti, davanti a Verderio (26) e Oratorio Lomagna (24).

Un passo di marcia che deve assolutamente subire una brusca accelerata giù dalla prossima gara, sulla carta favorevole alla squadra valsassinese, che sarà impegnata oggi domenica alle 14:30 a Barzanò in casa del fanalino di coda del girone.

Guardando i numeri, il dato quello che più preoccupa è quello dei gol fatti. Solo 13 da inizio campionato, poco più di una partita. E se aggiungiamo che il miglior marcatore della squadra è un difensore (Gildo Ciresa), la cosa risulta ancor più complessa.

Parametro su cui hanno sicuramente influito gli infortuni dei due attaccanti sulla carta titolari, Ripamonti e Busi, parzialmente tamponati dalla promozione nella squadra maggiore del giovane Nicolò Tagliaferri. Il classe 2007 si sta ben mettendo in mostra alla sua prima esperienza tra i grandi, con già due gol a referto in Coppa Lombardia, ma la prima rete in campionato stenta ad arrivare.

Decisamente migliore il dato sulle reti subite, anch’esse 13, che fanno del Cortenova la quarta miglior difesa del torneo.

Dall’altra parte, differenza reti negativa per il Barzanò, avversario di domenica: -13, frutto di 25 gol subiti e solo 12 realizzati. Insomma, un’occasione più che ghiotta per il team di Andrea Tantardini, che potrebbe ancora rimettersi in corsa per le posizioni che contano, soprattutto considerando i tanti scontri diretti in programma ogni weekend.

Come sempre, cronaca del match su VN al termine della partita del Cortenova.

RedSpo