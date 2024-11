TARGATO VN: LA NUOVA RUBRICA SUI CARTELLI E AVVISI PIÙ “ORIGINALI”

Data pubblicazione 24 Novembre 2024

VALSASSINA – Sappiamo che ci aiuterete, così come hanno fatto – aiutandoci a far partire questa nuova rubrica – alcuni lettori di VN. Obiettivo, mettere in luce cartelli e cartelloni, avvisi, insegne e quant’altro in grado di far sorridere (ma anche arrabbiare). Di quest’ultimo genere, tendente all’arrabbiatura, è quanto esposto in copertina ovvero il cartellone del tutto illeggibile posto all’inizio della pista ciclopedonale della Valsassina, l’anno scorso. E qui siamo sul fronte del pubblico (un’istituzione).

Ma è nel privato che possiamo rinvenire autentiche perle, frutto di fantasia sfrenata e creatività. Il caso di un paio di targhe all’esterno di abitazioni valsassinesi (foto sopra), fatteci avere all’indirizzo mail di VN e decisamente particolari. La prima per la grafica, didascalica ma efficace nel presentare l’attività professionale e la seconda decisamente minacciosa però – ci auguriamo – anche ironica.

O no?…