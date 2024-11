SCI DI FONDO. BUONE SENSAZIONI PER AKSEL ARTUSI A UNA SETTIMANA DELLA COPPA EUROPA

Data pubblicazione 30 Novembre 2024

VALFURVA (SO) – Si apre la stagione invernale degli sci stretti sulle nevi di Santa Caterina Valfurva con tre gare FIS preludio alla prima tappa di coppa Europa di settimana prossima.

Nella sprint in skating Aksel Artusi conferma le buone sensazioni degli ultimi giorni di una condizione in crescita. È ottimo 4° in qualifica e miglior U23 , passa agevolmente i quarti di finale e la semifinale.

Nella finale sente di avere i mezzi per competere per la vittoria ma purtroppo un contatto con un avversario provoca la caduta e si deve accontentare di un buonissimo sesto posto finale e terzo posto della categoria U23.