CON I LIONS IL GRAN GALÀ DEI FORMAGGI VALSASSINESI

Data pubblicazione 30 Novembre 2024

PRIMALUNA – Raccolta fondi del Lions Club Valsassina e del suo Club Satellite Comunità Montana a favore del service per il disagio giovanile con il progetto “Porcospini” e per sostenere il servizio “Cani guida dei Lions” per non vedenti.

Serata golosa per il Lions Club Valsassina presieduto da Giuseppe Malugani nella serata di fine novembre. Oltre cinque club del Distretto hanno partecipato alla cena in cui sono stati degustati i vari formaggi per cui è nota la Valsassina: taleggi, robiole, caprini, gorgonzola e prodotti d’Alpe, il tutto condito con un menù appropriato che ha lasciato soddisfatto il palato degli intervenuti.

“Successo per l’iniziativa tesa a raccogliere fondi per due importanti service lionistici – ha sottolineato il presidente Giuseppe Malugani – il progetto Porcospini che vede coinvolto l’istituto comprensivo di Premana per il disagio giovanile, un progetto che viene proposto da diversi anni e per un contributo fattivo per il servizio dei Cani guida dei Lions per i non vedenti. Per questo – ha proseguito Malugani – ringrazio gli ospiti intervenuti di altri cinque club del comprensorio di Lecco, Como, Varese e Valtellina e chi ci ha fornito le materie prime”.

Il giorno successivo, una delegazione di Lions con a capo proprio il presidente Malugani ha consegnato la targa “Melvin Jones (il fondatore dei Lions Club)” a Silvano Ciresa del caseificio introbiese per l’importante supporto dato al club nel corso degli ultimi decenni.