SI ACCENDE L’ALBERO: VIA ALLE FESTE DI FINE ANNO A CASSINA

Data pubblicazione 1 Dicembre 2024

CASSINA VALSASSINA – Accensione dell’albero di Natale in piazza Olivelli nel tardo pomeriggio di oggi, domenica, a Cassina. Tanti i bambini presenti che hanno portato le loro letterine da spedire in Lapponia, quindi si sono accese le luci del grande abete, con dolci sorprese per i più piccoli (e non solo).

Cioccolata, panettone e vin brulè hanno allietato la cerimonia (le foto in questa pagina). Il tutto, accompagnato dalla musica della fisarmonica.

“Quest’anno abbiamo voluto riportare l’albero di natale in piazza Olivelli come si faceva anni fa – commenta il sindaco Michele Polvara -. Abbiamo chiesto a don Lucio di spostare la messa della domenica, dedicata ai bimbi del catechismo, dalla Chiesa dei Noccoli a quella di Cassina; dopo la messa il suono della fisarmonica di Giovanni Locatelli ci ha guidati per le vie del paese fino alla piazza e lì c’è stata l’accensione dell’albero”.

“Il mio grazie va a tutte le persone che in queste settimane hanno collaborato e contribuito alla realizzazione dell’evento con grande impegno. A Cassina sta pian piano nascendo, già da quest’estate, un gruppo di giovani e pensionati che con passione e intraprendenza porta tante idee e un rinnovato senso di comunità. Avevo messo questo obiettivo nel mio programma – conclude il primo cittadino – e vedo con piacere che la cosa prende vita. Come ho detto stasera in piazza, questa è la Cassina che mi piace”.

RedAlt