BARZIO APRE LE CORTI. GLI EVENTI DEL POMERIGGIO E LA FESTA AL TRAMONTO

Data pubblicazione 7 Dicembre 2024

BARZIO – Oggi è il giorno de “Le Corti di Barzio”, la manifestazione invernale dedicata ai cortili del centro storico, ai piatti della tradizione e all’atmosfera natalizia, organizzata dall’associazione Le Contrade di Barzio del presidente Giovanni Ganassa con il sostegno dell’amministrazione del sindaco Andrea Ferrari e la collaborazione di tante altre realtà barziesi.

Otto le corti scelte per la ripartenza – l’iniziativa si era presa una pausa di due anni – ma già dal pomeriggio Barzio sarà animata dai mercatini e dall’osteria in Piazza Garibaldi, alle 16 la lettura teatrale per bambini a cura della Biblioteca comunale, alle 17.30 lo spettacolo degli Sbandieratori della Torre di Primaluna.

E dalle 18 si entra nel clou della festa. Per ogni corte una degustazione: oltre all’Osteria, trippa dallo Scalatore, latte e castagne dal Fabbro, salsiccia dal Macellaio, la taragna dal Falegname, polenta e cinghiale dal Cacciatore, gli sciatt dal Prevosto, per finire con torte e cioccolata dagli Artisti. Lungo l’itinerario non mancheranno bevande calde e riscaldanti (vin brulè, amari, vino rosso e melabrulè) e si potranno incontrare i Picett del Grenta mentre saranno i giochi de La Chimica del Fuoco a chiudere la manifestazione alle 21.

A coordinare il tutto come detto ci sono Le Contrade ma per l’ottima riuscita dell’evento sono indispensabili le decine di volontari così come il gruppo Alpini, il Cai, la parrocchia e i Carabinieri volontari dell’Anc.