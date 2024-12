Data pubblicazione 7 Dicembre 2024

INTROBIO – Un uomo di 68 anni è morto nella tarda mattinata odierna a seguito di un malore in montagna. Ancora frammentarie le informazioni: l’uomo si trovava sopra l’abitato di Introbio, lungo il sentiero verso l’Alpe Mota e il rifugio Buzzoni. I soccorsi sono stati allertati ma all’arrivo di Cnsas ed eliambulanza non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Ulteriori informazioni non appena disponibili.

Immagine di repertorio