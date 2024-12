CALCIO, CORTENOVA SFORTUNATO IN CASA DELLA SECONDA: 4-2 PER L’AUDACE

Data pubblicazione 8 Dicembre 2024

OSNAGO – Esce a testa alta nonostante la sconfitta la prima squadra del Cortenova, impegnata oggi sul difficile campo dell’Audace Osnago, secondo in classifica.

Avvio dinamico, con le squadre grintose e vive sul fronte offensivo. La prima grande occasione è per Sergio Fazzini, che da pochi passi dalla linea di porta non riesce a trovare la devozione giusta per battere il portiere avversario. Occasione simile dall’altra parte Fumagalli, sfortunato sul più bello.

Al 15’ i padroni di casa passano in vantaggio: angolo dalla destra, sponda di Di Franco e colpo di testa vincente di Fumagalli. Dieci giri d’orologio e l’Audace trova anche il gol del raddoppio: palla lunga dalla difesa, Pirillo svirgola e scavalca Codega nel più classico degli autogol.

Ma i valsassinesi non escono dalla partita, anzi: iniziano a macinare gioco ed occasioni. Spada pericolosissimo alla mezz’ora con un bel tiro da fuori area, parato in corner dal portiere brianzolo. Poco dopo, Fazzini illumina per Caverio, che si inserisce e calcia di potenza accorciando le distanze. Al 40’ Pirillo sfiora il palo con un colpo di testa, mentre Codega chiude la porta a Di Franco, bravo a trovare l’angolino su punizione. 2-1 all’intervallo.

Nella ripresa il Cortenova trova subito il gol del pari: punizione di Fazzini e stacco vincente di Diakhate. L’Osnago è in difficoltà, subisce il colpo e al 65’ resta addirittura in 10 per un rosso diretto a un giocatore reo di un fallo di reazione. Ma nel momento di maggior fatica, i padroni di casa trovano la forza di reagire: Codega si supera su un’altra punizione di Di Franco e sul pallonetto preciso di Riva, ma non può nulla sul destro ravvicinato di quest’ultimo dagli sviluppi di un corner.

La reazione valsassinese si ferma contro il muro dei difensori di casa, che ribattono due colpi a botta sicura di Tagliaferri. Al 90’ con i gialloblù tutti in attacco, i padroni di casa chiudono il match: contropiede di Riva e finalizzazione vincente di Di Franco che segna la rete del definitivo 4-2.

Nella partita comunque per la squadra di Tantardini, che gioca a viso aperto contro quella che, in virtù dei risultati, è la nuova capolista del girone. Sicuramente un bel punto da cui ripartire per l’ultima gara contro il Mandello.

RedSpo