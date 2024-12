A MAGGIO LETTURE ANIMATE E LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI

Data pubblicazione 9 Dicembre 2024

CREMENO – Aspettando il Natale, il Centro per la Famiglia “Meraviglia” propone un sabato pomeriggio con letture animate e laboratorio creativo per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni.

“Al termine delle letture – spiegano gli operatori – ci sarà un laboratorio manuale di costruzione di lanterne, ogni partecipante dovrà portare un vaso di vetro, grande o piccolo, tanta voglia di ascoltare e fare e… al resto ci pensiamo noi!”

L’appuntamento è per sabato 21 dicembre alle 15.30 presso lo spazio sottostante alla biblioteca di Maggio, frazione di Cremeno, in piazza Santa Maria. La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati: per partecipare è necessario prenotare entro mercoledì 18 dicembre con una mail a centrofamigliameraviglia@valsassina.it o telefonando al 351 493 7679.