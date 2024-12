PASTURO. CERCASI UNA DOTE COMUNE PER L’AREA FINANZIARIA

Data pubblicazione 9 Dicembre 2024

PASTURO – Il Comune di Pasturo seleziona un tirocinante per la realizzazione di un progetto formativo di “DoteComune” in Lombardia della durata di 6 mesi a partire dal 21 gennaio 2025 con un impegno di 20 ore settimanali presso l’Area Economico-finanziaria.

DoteComune è un progetto formativo e professionale organizzato e promosso da Regione Lombardia, Anci Lombardia, Ancitel Lombardia e i Comuni che hanno aderito al progetto. Rappresenta un’opportunità di conoscere le istituzioni pubbliche e di sperimentarsi nei diversi ambiti comunali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini.

Il Comune di Pasturo attiverà un tirocinio formativo della durata di 6 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali presso l’Area Economico-finanziaria. Il progetto prevede per il tirocinio un contributo mensile di 400 euro e la certificazione delle competenze acquisite. Il tirocinio avrà inizio il 21 gennaio 2025.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il 19 dicembre 2024 e potranno essere inviate per posta elettronica certificata all’indirizzocomune.pasturo@pec.regione.lombardia.it, per posta elettronica ordinaria all’indirizzo finanziari@comune.pasturo.lc.it, consegnata a mano all’Ufficio Protocollo presso la sede del Comune di Pasturo.

Per informazioni: Comune di Pasturo: finanziari@comune.pasturo.lc.it ; tel. 0341/919705; Ufficio DoteComune di Anci Lombardia: info@dotecomune.it. Altre informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito www.dotecomune.it in particolare si consiglia di consultare le FAQ e l’allegato avviso per lo schema di domanda da presentare.