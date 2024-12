AREE INTERNE, FORMENTI “COLLABORATORE DEL PRESIDENTE” DELLA C.M.

Data pubblicazione 11 Dicembre 2024

BARZIO – Sancita in via ufficiale nell’assemblea andata in scena martedì, c’è una novità all’interno degli organismi della Comunità Montana V.V.V.R.

Mario Formenti(di Margno ma esponente del Comune di Morterone)è stato designato in qualità di “collaboratore del presidente” Fabio Canepari per l’importante partita delle Aree interne.

Secondo lo stesso Canepari, si tratta di “Una scelta come nel precedente mandato: abbiamo bisogno di gente con voglia di lavorare, che ci dia una mano sul fronte delle pratiche e degli adempimenti. Morterone, poi, era fuori dalla Strategia Aree Interne e dunque è un segno di riconoscimento oltre alla persona e alla sua disponibilità a un Comune che rappresenta in pieno la filosofia delle A.I. (dare una mano ai Comuni distanti dai centri abitati e in difficoltà nel mantenimento della vita sociale. Abbiamo unito – conclude il presidente della CM – più valori nella stessa scelta”.

Sempre a VN, Formenti dichiara così dopo la nomina avvenuta ieri: “Sono onorato dell’incarico datomi, lavorerò con tutta la squadra per portare nella Comunità Montana di Valsassina, Valvarrone e lago i benefici che ci potranno dare i fondi delle Aree interne”.

RedPol