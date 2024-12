CALCIO LECCO, VOLPE: “COSÌ NON SI PUÒ LAVORARE, SONO MOLTO ARRABBIATO”

Data pubblicazione 13 Dicembre 2024

LECCO – Dopo la vittoria per 5-1 sul Caldiero Terme , la Calcio Lecco torna in campo domani, sabato 14 dicembre alle 15, in trasferta contro l’Atalanta Under23. 29 i punti in classifica dei bergamaschi contro i 23 dei blucelesti allenatori da mister Volpe.

E, nella classifica conferenza stampa della vigilia, proprio Gennaro Volpe esordisce lamentando una situazione ormai difficile da gestire. “Più che preoccuparmi dell’Atalanta, squadra giovane di talento e fortissima, io mi preoccupo della mia squadra perché così si fa fatica a lavorare. Sono molto arrabbiato: quando vivi una emergenza per una partita, può succedere. Ma quando questa emergenza diventa la normalità, io non lo accetto. Lavorare con soli 13-14 giocatori alla volta diventa difficile. Anche domani saremo in 13 con 3 ragazzi della primavera”.