Data pubblicazione 14 Dicembre 2024

LECCO – Puntata della rubrica Lecco Ieri & Oggi dedicata al rione di Laorca per analizzare uno scorcio veramente suggestivo: la porta della Valsassina, nota dai lecchesi come il Camp de Vai. La cartolina del 1940, dall’arroccato rione di Laorca guarda la valle di Ballabio, da sempre valico di accesso per quei luoghi e mostra il vecchio nucleo di Laorca rimasto praticamente immutato…