STRADE: FINITI I LAVORI, RIAPERTO IL PONTE TRA TACENO E TARTAVALLE

Data pubblicazione 13 Dicembre 2024

TACENO – Con ordinanza n. 73/2024 dell’amministrazione provinciale di Lecco era stata disposta la chiusura totale al transito del tratto di Sp 62 della Valsassina in corrispondenza del pk 26+061 circa per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte ubicato in prossimità dell’intersezione con la Sp 62 dir (diramazione per Taceno).

Di oggi la riapertura del tratto – tra il bivio Taceno/Tartavalle e l’incrocio con la strada verso Vendrogno. La circolazione è tornata possibile intorno alle 14 di oggi, venerdì 13 dicembre.

RedViab