VIOLENTA LITE CON UN FERITO A CASARGO, ALLERTATI I CARABINIERI

Data pubblicazione 14 Dicembre 2024

CASARGO – Brutto episodio di cronaca questo pomeriggio nella parte alta del paese di Casargo. Il fatto poco dopo le 16:30 di oggi, sabato.

Secondo una ricostruzione della nostra redazione, un giovane – sembra un milanese – al termine di una violenta discussione avrebbe picchiato un commesso premanese del locale supermercato.

Il dipendente dell’esercizio commerciale, classe 1968, ha avuto la peggio ed è stato soccorso in codice giallo. La sua “colpa”, avere sgridato il ventenne per una manovra sbagliata nel parcheggio coperto della struttura. Per questo, avrebbe subito un pugno dal ragazzo.

Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Premana, mentre venivano allertati i Carabinieri della località dell’Alta Valle.

Aggiornamenti della notizia non appena disponibili.

RedCro