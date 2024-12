FONDO, AURORA INVERNIZZI TRIONFA ALLA MINISGAMBEDA DI LIVIGNO

Data pubblicazione 15 Dicembre 2024

LIVIGNO (SO) – Bella affermazione personale per la valsassinese Aurora Invernizzi nella Minisgambeda a Livigno.

L’atleta di Introbio vince in solitaria nella categoria Allieve e quindi debutta nella stagione invernale nel migliore dei modi.

Maria Invernizzi (a destra con la sorella) era impegnata invece nelle gare FIS valide come seconda tappa di Coppa Italia Giovani a Slingia Val Venosta dove sabato si è corso un prologo in Tecnica classica. Per lei un discreto 14° posto, ma con buone prospettive di risalire la classifica domenica nella prova a inseguimento in Tecnica libera.

RedSpo