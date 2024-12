CALCIO. MISTER VOLPE DOPO IL TRACOLLO: “DOBBIAMO REAGIRE DA UOMINI”

Data pubblicazione 15 Dicembre 2024

CARAVAGGIO (BG) – Sono nette per quanto all’insegna del (legittimo) rammarico le parole di mister Gennaro Volpe nella conferenza stampa post partita, successivamente al 5-2 incassato a Caravaggio dall’Atalanta versione Under 23 nella 19ª giornata della Serie C.

Una partita, quella di sabato, certamente condizionata dalla vera e propria “strage” di calciatori blucelesti – il tecnico, contro la Dea ne aveva a disposizione solamente tredici …

