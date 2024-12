CALCIO. TUTTO NEL FINALE, IL LECCO SI FA RIPRENDERE SU RIGORE AL 96MO

Data pubblicazione 21 Dicembre 2024

CHIOGGIA (VE) – Allo stadio ‘Ballarin’ di Chioggia va in scena lo scontro valido per la ventesima giornata del girone A di Serie C tra l’ultima in graduatoria, l’Union Clodiense, e il Lecco che sopravanza in classifica i veneti di 13 lunghezze.

Il 2024 dei blucelesti termina incredibilmente senza una sola affermazione in trasferta. E stavolta è successo sul campo dell’ultima in classifica, una Union Clodiense piena di buona volontà ma decisamente inferiore sotto il punto di vista tecnico alla squadra di Gennaro Volpe …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS