DON STEFANO COMMENTA IL VANGELO DELLA SESTA DI AVVENTO

Data pubblicazione 22 Dicembre 2024

Riflettendo e pregando su questo brano di Vangelo ho sentito risuonare nella mente ciò che dal cuore nasceva come un desiderio grande nell’ascolto di ciò che è accaduto a Maria. Come Maria. Solo queste due parole…per me, per noi…come Maria! Io, noi, tutti…come Maria. Come Maria raggiunti dalla entusiasmante e liberante notizia che Dio ci fa grazia, che è sempre con noi, che con noi vuole essere salvezza. Come Maria desiderosi di capire come è possibile questo, conoscendo la nostra piccolezza.

Come Maria impegnati a comprendere cosa fare per realizzare la sua volontà di salvezza nella nostra vita, cosa scegliere, come essere, concretamente.

Come Maria consapevoli delle responsabilità legate al nostro accogliere o rifiutare i sogni di Dio. Come lei vivere la trepidazione per una benedizione ricevuta, per una missione affidata, sproporzionate rispetto alle nostre capacità.

Come Maria capaci di fiducia, animati da una incrollabile speranza riposta in Dio e nel suo volerci bene.

Come Maria dediti al meditare, al riflettere, al custodire nel cuore parole di vita e pronti a realizzarle nella concretezza della nostra vita.

Come Maria certi che il fare la volontà di Dio è fonte di gioia vera, di pienezza di vita, di pace profonda.

Come lei sorridere ed emozionarsi nel dire a Dio: avvenga per me la tua volontà! Avvenga l’oceano di bene per me, nel fare la tua volontà! Avvenga attraverso di me il tuo regno d’amore per tutti.

Come lei gravidi di vita nuova e pazienti nel custodirla, difenderla, sentirla crescere e accompagnarla finché sia dono per tutti.

Affido, affidiamo allo Spirito Santo il coraggioso desiderio di essere come Maria!

Don Stefano Colombo

Casa Paolo Vi – Concenedo