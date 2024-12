PASTURO. OGGI 21 DICEMBRE L’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DELL’ANNO

Data pubblicazione 21 Dicembre 2024

PASTURO – Il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana invita la cittadinanza tutta alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria in prima convocazione, seduta pubblica, per il giorno sabato 21 dicembre alle 18 presso l’aula consiliare.

In trattazione il seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTE SEDUTA DEL 4/12/2024

2. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (I.R.P.E.F.) E RELATIVE ALIQUOTE ANNO 2025.

3. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

4. APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2025/2027

5. ESAME, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2025/2027

6. REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI, DIRETTE ED INDIRETTE, POSSEDUTE DAL COMUNE DI PASTURO IN ATTUAZIONE DELL’ART. 20 DEL D. LGS. 19.08.2016 N. 175

7. APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A. LECCO) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 62 E 63 DEL D.LGS N. 36/2023

8. COMUNICAZIONI DEL SINDACO