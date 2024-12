Data pubblicazione 22 Dicembre 2024

PAGNONA – Allerta poco prima delle sei del mattino di oggi, domenica, per un incidente stradale avvenuto in via Roma, a Pagnona.

Vittima del sinistro – un ribaltamento dell’autoveicolo – un uomo di 70 anni che è stato soccorso in codice giallo (indice secondo gli standard AREU di condizioni “mediamente critiche”) dall’ambulanza della Croce Rossa di Premana.

Dopo i primi accertamenti, l’anziano non è stato trasportato al Pronto Soccorso.

RedCro