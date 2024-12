METEO. NATALE CON IL CIELO SERENO E TEMPERATURE IN RIALZO

Data pubblicazione 24 Dicembre 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Nei prossimi giorni la progressiva espansione di un promontorio atlantico sull’Europa occidentale favorirà giornate stabili e soleggiate per le giornate natalizie. Fino alla prima parte di martedì rinforzi di vento a tutte le quote, moderati in pianura, da moderati a forti in montagna.

Martedì 24 dicembre cielo sereno in pianura, in montagna possibili addensamenti tra notte e mattino, quindi schiarite diffuse. Precipitazioni assenti, sebbene non escluse deboli nevicate nella notte in Valchiavenna, con limite neve a circa 700 metri. Temperature minime in rialzo sulla parte occidentale in calo a est, massime in rialzo. Zero termico a circa 1000-1300 metri al mattino, in rialzo a circa 1600-2000 metri nella seconda parte della giornata con i valori più alti sulla fascia occidentale di Regione. Venti in montagna da moderati a forti al mattino da nord, in attenuazione in serata.

Mercoledì 25 dicembre ovunque sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in calo. Zero termico a circa 2000 metri, in rialzo a 2400 metri in serata. Venti in montagna moderati settentrionali tra notte e mattino, in attenuazione deboli dal pomeriggio.

Giovedì 26 dicembre ovunque sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Zero termico in rialzo a 2700-3000 metri. Venti in montagna deboli da nord.

Fonte Arpa Lombardia