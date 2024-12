RIFIUTI. PASTURO SI PREPARA AL SACCO ROSSO, DA OGGI IN DISTRIBUZIONE

Data pubblicazione 27 Dicembre 2024

PASTURO – Silea, in sinergia con l’Amministrazione Comunale di Pasturo, sta avviando la nuova campagna di misurazione puntuale dei rifiuti; un nuovo modello di raccolta a beneficio del territorio e dell’ambiente. A partire dal 3 febbraio 2025 nel Comune di Pasturo verrà attivato il nuovo modello di raccolta differenziata basato sulla “misurazione puntuale” dei rifiuti non riciclabili prodotti da ciascuna famiglia e da ciascuna attività.

Col nuovo sistema verrà conteggiato il numero di sacchi ritirati nel corso dell’anno da ogni utenza cosi da permettere sia di ottimizzare e razionalizzare i servizi di raccolta, sia di incrementare ulteriormente le nostre percentuali di raccolta differenziata e riciclo. Il nuovo sacco rosso per il conferimento dei rifiuti indifferenziati non riciclabili è infatti dotato di un codice identificativo associato alla singola utenza.

Per il conferimento di pannolini e/o ausili sanitari assorbenti verranno consegnati appositi sacchi azzurri dotati di codice identificativo. Per il ritiro dei sacchi azzurri dovrà essere presentato l’apposito modulo di richiesta, scaricabile dal sito del Comune. Per informazioni scrivi una mail a: tributi@comune.pasturo.lc.it.

Per favorire l’ulteriore sviluppo della raccolta differenziata, verranno consegnati gratuitamente anche i nuovi sacchi viola con codice identificativo associato all’utenza (i nuovi sacchi viola non verranno conteggiati ai fini Tari).

Le famiglie potranno ritirare i sacchi presentandosi necessariamente con la Carta Regionale dei Servizi dell’intestatario della Tari. Le utenze non domestiche non dotate di cassonetti potranno ritirare il kit fornendo la ragione sociale e la partita Iva.

Oggi, venerdì 27 dicembre, il primo giorno di ritiro dei nuovi sacchi per la raccolta differenziata: dalle 15 alle 19 in sala Consiliare. Si prosegue domani, 28 dicembre, dalle 9 alle 13 e a seguire secondo il calendario nella locandina, sino all’8 gennaio 2025.