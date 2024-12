PASSO DOPO PASSO: COME RICONQUISTARE IL CONTROLLO DEI TUOI SPAZI

Data pubblicazione 29 Dicembre 2024

La vita frenetica di tutti i giorni, spesso ci costringe a rimandare la sistemazione degli spazi domestici e non solo. Poco tempo per sistemare casa, eppure è oramai scientificamente provato, che un ambiente ordinato e ben strutturato, offre notevoli vantaggi che si ripercuotono sul benessere psicologico.

Nascono per questo vere e proprie filosofie di vita, come il Minimalismo o il Feng Shui che ci danno consigli su come ottimizzare al meglio i nostri spazi quotidiani.

Come riprendere il controllo di una casa o di un ufficio disordinati e caotici? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Perché è importante avere spazi ordinati?

È provato che possedere ambienti ordinati intorno a noi, ha diversi vantaggi, soprattutto in termini di riduzione di ansia e stress.

Vivere in spazi ben funzionali e puliti apporta 3 grandi benefici sulla nostra psiche:

Riduce lo stress: poiché Il disordine, anche visivamente, crea ansia e affatica la mente.

poiché Il disordine, anche visivamente, crea ansia e affatica la mente. Aumenta la produttività: con tutto al proprio posto, risparmi tempo e sei più efficiente, ma soprattutto non tendi a procrastinare per difficoltà a reperire oggetti, documenti ecc.

con tutto al proprio posto, risparmi tempo e sei più efficiente, ma soprattutto non tendi a procrastinare per difficoltà a reperire oggetti, documenti ecc. Migliora la qualità della vita: vivere una casa armoniosa influisce positivamente sull’umore e sul benessere emotivo, aumentando il buonumore.

Come riordinare la propria casa una volta per tutte

Come liberarsi per sempre dal disordine e dal caos, non solo a casa, ma anche in ufficio, in garage o in una cantina?

Beh la regola che vedremo, è sempre la stessa e può valere per tutti gli ambienti, poiché è importante sistemare anche quei luoghi meno frequentati, al fine di ottenere sempre, il potenziale massimo da ogni spazio.

Se per esempio vivi in un appartamento in una grande città, è possibile infatti che tu debba ammassare oggetti nello scantinato per mancanza di spazio in casa. Ebbene, per esempio in vista di uno sgombero di un appartamento a Milano, non è certo facile gestire anche spazi diversi dalla propria abitazione. A maggior ragione che garage e cantine sono luoghi angusti e difficili da gestire, soprattutto in fase di trasloco.

Come muoversi quindi per non ritrovarsi sommersi dagli oggetti, specialmente se ci si deve spostare?

Gestire un riordino degli spazi senza stress

Il controllo dei propri spazi passa per prima cosa da un censimento di tutti gli oggetti presenti in essi.

Oggi sentiamo tanto parlare di decluttering e minimalismo due pratiche, strettamente collegate fra loro, che possono essere considerate il punto di partenza per svuotare definitivamente casa ( o qualsiasi altro luogo tu necessiti gestire al meglio).

Non devi fare tutto insieme!

Parti per prima con una stanza, quella più utilizzata o quella a cui devi dare priorità.

Inizia con un mobile, un angolo o qualsiasi spazio a te congeniale e valuta ogni singolo oggetto presente.

Per fare un decluttering consapevole, è necessario porsi delle domande, chiedendosi innanzitutto se quel determinato oggetto è utile, se potrà servire in futuro o se possiede un valore economico/affettivo.

Se la risposta a una sola di queste domande è affermativa, beh, allora non hai motivo di buttare via inutilmente. Un decluttering ben fatto, non mira a gettare oggetti, ma a riorganizzarli secondo le tue esigenze di vita.

Al contrario, se un oggetto non ti è più utile, o non possiede per te alcun valore, è necessario buttarlo via o ripensarlo. Con quest’ultimo termine si intende un cambiamento estetico dell’oggetto o un cambiamento legato alla sua destinazione d’uso.

Facciamo un esempio per essere pratici: un vecchio tavolino inutilizzato e ammassato in un angolo, può diventare un appoggio per delle piante che hanno bisogno di un rialzo per prendere più luce. Se il tavolino in questione non ti piace più, puoi pensare di riverniciarlo e renderlo più moderno o in linea con il tuo arredo. Oggi esistono tantissime idee di riciclo creativo, validissime per evitare gli sprechi.

Ancora, se stai facendo un primo decluttering iniziando dalla camera da letto, i vestiti dentro gli armadi saranno sicuramente un cruccio non da poco da sistemare. Anche questi possono avere nuova vita grazie ai mercatini dell’usato o alle app di “second hand”.

Dopo che hai gestito il decluttering, mano a mano di tutti gli spazi di casa, sarà facile poi riorganizzarli: munisciti di scatole e organizer per oggetti di piccole dimensioni e accessori, per far si che nel tempo tu possa mantenere ordine.

Ed ecco qui: il gioco è fatto! Dopo il decluttering abbiamo visto che il riordino è molto più semplice e potrai mantenere una casa pulita e ordinata.