PASTURO, SCONTRO TRA AUTO E MOTO IN SERATA: IN OSPEDALE UN 15ENNE

Data pubblicazione 29 Dicembre 2024

PASTURO – Incidente nella serata di ieri a Pasturo, all’altezza di via Provinciale: intorno alle 19:30, per cause ancora da accertare, un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un giovane 15enne che ha necessitato del trasporto in ospedale.

Allertati i carabinieri del comando di Lecco, a soccorrerlo, in codice giallo, un’ambulanza del Soccorso Centro Valsassina: fortunatamente, giunti sul posto, i sanitari hanno accertato che le condizioni del ragazzo erano meno gravi del previsto e il giovane è stato trasportato in codice verde all’ospedale Manzoni.