ANCHE I RESINELLI NEL “RECAP” 2024 SOCIAL DEL MILANISTA PULISIC

Data pubblicazione 3 Gennaio 2025

PIANI DEI RESINELLI – Dal suo arrivo in Italia al Milan, Christian Pulisic ha mostrato un particolare interesse per i Piani dei Resinelli. Nel gennaio del 2024 l’americano postò su Instagram una foto che lo ritraeva con la madre Kelley dal Belvedere , punto di arrivo di una escursione all’interno del Parco del Valentino.

Il calciatore ex Chelsea e Borussia Dortmund ha fatto il bis in occasione del recap 2024 fotografico di fine anno. Tra le immagini spicca infatti anche una foto che lo ritrae alla passerella del Belvedere al Parco Valentino dei Piani Resinelli, stavolta da solo e con un look differente rispetto alla foto del gennaio scorso insieme alla madre. Un dettaglio che dimostra e che conferma come il giocatore si sia recato in diverse occasioni in uno dei luoghi maggiormente suggestivi della provincia lecchese.