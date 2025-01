CALCIO LECCO, VOLPE: “ORA DOBBIAMO INVERTIRE IL TREND NEGATIVO”

Data pubblicazione 4 Gennaio 2025

LECCO – La ventunesima giornata del campionato di Serie C propone Lecco-Trento, in programma domenica 5 gennaio alle 17:30 al Rigamonti-Ceppi. Un incontro che arriva dopo la mini pausa natalizia, prima della quale i blucelesti di mister Volpe avevano pareggiato 1-1 sul campo della Union Clodiense. Il Trento è attualmente ottavo in classifica con 30 punti, la Calcio Lecco è tredicesima a quota 24.

“Buongiorno a tutti e buon anno a tutti – esordisce in conferenza stampa il tecnico Gennaro Volpe – Vi chiedo cortesemente di non chiedermi degli infortunati perché è un argomento delicato e in questo momento complicato io non ho intenzione di dare nessun vantaggio agli avversari. Un avversario forte, il Trento, che ha sempre tenuto il profilo basso ma che ha tanti giocatori forti, alcuni dei quali li conosco”.