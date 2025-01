RUBRICA FOTOGRAFICA DAGLI OCCHI DI CHRIS: “STELLE LONTANE VICINE”

Data pubblicazione 8 Gennaio 2025

PRIMALUNA – Nuova puntata della rubrica che ci accompagna di settimana in settimana con le foto più emblematiche realizzate del valsassinese Christopher Anelli Manzoni.

Ogni mercoledì l’autore di Primaluna ci presenta un suo scatto commentato. Per l’edizione odierna, il fotografo ha scelto l’immagine intitolata “Stelle lontane vicine”.

L’autore le descrive così:

Nell’immensità del cielo notturno,

Brillano stelle lontane, scintillanti e pure.

Eppure, nel loro sguardo luminoso e fermo,

Sentiamo una vicinanza che il cuore cattura.

Distanti milioni di chilometri,

Eppure così prossime ai nostri occhi.

Guardando in alto, ci sentiamo piccoli e lievi,

Parte di un disegno cosmico, oltre i nostri veli.

Ogni stella, un mondo in sé,

Una storia da raccontare, un’esperienza da vivere.

Ognuna brilla di luce propria, unica e speciale,

Riflettendo l’infinita varietà dell’universo.

Eppure, nel loro insieme, un’armonia sublime,

Che ci richiama all’infinito, al di là del tempo e del luogo.

Stelle lontane, eppure così vicine,

Accendono la nostra anima, la cullano e la guidano.

In questo silenzio stellato, troviamo la nostra pace,

Connessi all’universo, in una danza senza fine.

Ogni stella, un’esperienza da abbracciare,

Un frammento di luce che ci invita a sognare.

La foto mostra una scena notturna mozzafiato, con un cielo stellato che si staglia sullo sfondo di maestose montagne. La notte è buia e silenziosa, ma il firmamento è illuminato da una miriade di stelle che brillano con intensità, creando un’atmosfera magica e meditativa. Al centro dell’immagine, si intravedono le sagome scure delle montagne, che si stagliano contro il cielo stellato. Queste montagne, imponenti e possenti, sembrano custodire la valle sottostante, creando un senso di protezione e di rifugio. Nella parte inferiore della foto, si intravede una luce fioca, proveniente da un piccolo centro abitato o da un accampamento nella valle. Questa luce crea un contrasto con l’oscurità circostante, enfatizzando l’immensità e la solitudine del paesaggio. La vista del cielo stellato, così vasto e misterioso, ispira meraviglia e riflessione, invitando l’osservatore a immergersi nella bellezza e nella grandiosità della natura.

Foto scattata il 30/12/2024 a Subiale Pagnona

