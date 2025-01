DON BRUNO MAGGIONI OSPITE DELLA TRASMISSIONE “ZONA BIANCA” DI RETE4

Data pubblicazione 14 Gennaio 2025

LECCO – Don Bruno Maggioni, parroco di Margno in Valsassina e conosciuto come il “prete canterino” è tornato in televisione, questa volta ospite in collegamento con la trasmissione “Zona bianca” di Rete4.

La sua apparizione è avvenuta domenica scorsa quando il talk show ha parlato dei quattro giovani preti valdostani che sono stati ospiti del canale Youtube “Illumina Aosta” parlando di episodi della loro vita sacerdotale, con ironia e battute al limite del politically correct.

Alla fine dello show don Bruno Maggioni, imbeccato dal conduttore Giuseppe Brindisi, ha detto la sua sulla serata appena trascorsa: “Mi sono divertito tantissimo, ho il cuore stracolmo di gioia perché il mio essere prete è felicità. Pensate, domani sono stato invitato a un funerale perché la mia umanità coinvolge”, le sue parole.

Il prete che canta i Ricchi e Poveri ha concluso rispondendo alla domanda se il vescovo lo avesse mai rimproverato: «Sento il vescovo come un padre e può anche rimproverarci. Però ha molta comprensione. Il giudizio è dei bambini, dei giovani. Io sono così di carattere”, ha concludo il parroco di Margno.