IMMOBILI: NEL LECCHESE AFFITTI PIÙ CARI DEL 13%, MA AUMENTA LA DOMANDA

Data pubblicazione 14 Gennaio 2025

MILANO – Il 2024 si è chiuso con un mattone dai costi ancora in rialzo in Lombardia, sia nel mercato delle compravendite che in quello delle locazioni. Stando ai dati elaborati da Immobiliare.it Insights, i prezzi degli immobili in vendita in regione sono cresciuti del 7,8%, mentre i canoni di affittohanno sperimentato un incremento del 5,9%. Chi desiderava acquistare una casa in regione alla fine del 2024 doveva mettere a budget, mediamente, 2.750 euro/mq, mentre chi sceglieva di affittarla 18,3 euro/mq medi.

Per quanto riguarda domanda e offerta, la richiesta di immobili si è invece comportata in maniera opposta nei due comparti su base annua, aumentando del 26,3% per l’acquisto e diminuendo dell’11,5% nelle locazioni…