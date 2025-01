IL GIRO IN VALSASSINA: PRECEDENTI “ILLUSTRI” MA L’ULTIMA VOLTA FU UNDER 23

Data pubblicazione 14 Gennaio 2025

VALSASSINA – “Storica”, al limite dell’epico, la tappa del giro d’Italia che da Trento si concluse a Barzio (5 giugno del lontano 1979, qui la nostra rievocazione), poi altri passaggi – il più recente nel 2012, con inedito arrivo ai Piani dei Resinelli. Sotto i video della tappa “piovosa” di 13 anni fa tratti da Cycling Climbs e dal nostro Ballabio News:

?

Ultima traccia, 5 anni fa la VII tappa del Giro Under 23, da Barzio al Monte Spluga), venerdì 4 settembre 2020.

E in una Valle appassionatissima di ciclismo, il ritorno della corsa rosa suscita già emozioni e grande attesa in vista del prossimo 29 maggio, col transito in zona della frazione n. 18, da Morbegno a Cesano Maderno.

RedSpo

DALL’ARCHIVIO/I PRECEDENTI SUL NOSTRO TERRITORIO: