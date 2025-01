CORDOGLIO A TACENO PER LA SCOMPARSA DELLA MAESTRA CAMILLA ROSATO

Data pubblicazione 15 Gennaio 2025

TACENO – Cordoglio a Taceno per la scomparsa di Camilla Rosato, 93 anni, storica maestra elementare del paese.

Di origini emiliane, dal 1963 era stata l’insegnante e un punto di riferimento per le scuole elementari di Taceno ed è stata ricordata in maniera unanime dall’amministrazione comunale, che a nome di tutta la popolazione ha espresso “il più sentito cordoglio per la scomparsa della maestra Camilla, che per tanti anni ha dedicato la sua vita alla formazione e alla crescita dei suoi alunni”.

La donna lascia il marito Renato Moneta, ex sindaco di Taceno nelle fila del Psi, i figli Claudia e Luca e i parenti tutti. I funerali avranno luogo a Taceno oggi, mercoledì 15 gennaio alle 15, partendo dalla chiesa Parrocchiale per poi proseguire per la cremazione.

RedCro