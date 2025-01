GRATUITO IL CERTIFICATO ‘NON AGONISTICO’ PER EVENTI SPORTIVI SCOLASTICI

Data pubblicazione 17 Gennaio 2025

MILANO – La giunta regionale della Lombardia ha approvato una delibera strategica per il potenziamento della copertura sanitaria sullo sport, promuovendo in particolare corretti stili di vita tra i giovani.

La delibera conferma la gratuità del certificato di idoneità sportiva non agonistica richiesto dalle autorità scolastiche e l’assistenza sanitaria per le manifestazioni sportive scolastiche promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale, realizzate in collaborazione con AREU, con uno stanziamento totale di Regione Lombardia fino a 300.000 euro …

