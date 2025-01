Data pubblicazione 17 Gennaio 2025

LECCO – Dopo la pesante débacle con il Lumezzane, il Lecco ha l’obbligo di ottenere i tre punti nella sfida di questa sera alle 20:30 contro un Novara in grande spolvero.

I blucelesti di mister Gennaro Volpe sono andati in silenzio stampa subito dopo il 4-0 della scorsa giornata e il presidente Aniello Aliberti ha lasciato un messaggio in merito: “Abbiamo scelto il silenzio come forma di rispetto nei confronti di chi, come noi, ha a cuore la calcio Lecco 1912. Dopo sabato abbiamo ritenuto …

