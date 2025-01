MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 19 Gennaio 2025

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 20 a domenica 26 gennaio 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA

via LEGNANO, dal 20 al 23 gennaio, tratto all’altezza del civico 3, restringimento del camminamento pedonale per lavori di riparazione perdita idrica;

via MARIO MARTELLI, il 23 gennaio, incrocio via Verdi, restringimento per lavori di intervento sulla rete idrica;

via VERDI GIUSEPPE, il 23 gennaio dalle 8:30 alle 18:00, altezza dell’intersezione con via Mario Martelli, divieto di transito, limite massimo di velocità 30 km/h per un intervento sulla rete idrica.

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2024