CASARGO, SCOMPARSO “BABA” MANZOLINI. PILASTRO DEL CENTRO SPORTIVO, ATTIVO NEL GRUPPO ALPINI

Data pubblicazione 23 Gennaio 2025

CASARGO – È scomparso all’età di 75 anni Bernardino Manzolini, detto “Baba“.

Nativo di Casargo, Manzolini era molto attivo nel sociale ed è stato un pilastro per il centro sportivo del paese, per cui si era prodigato e che seguiva con passione. Era impegnato anche nel gruppo Alpini di Casargo e per un breve periodo, dal 2011 al 2014, fu consigliere comunale.

Manzolini lascia la sorella Giusy con Delfo, la nipote Paola con Carlo e i figli, gli amici e i parenti.

La liturgia funebre sarà celebrata sabato 25 gennaio alle 15 nella Parrocchiale di San Bernardino a Casargo.

RedAlV