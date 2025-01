UN MESE DALLA MORTE DI AMBRA DE DIONIGI, OMICIDIO STRADALE ANCORA SENZA COLPEVOLE

Data pubblicazione 23 Gennaio 2025

PASTURO – La comunità di Pasturo non ha smesso di chiedere giustizia per la morte di Ambra De Dionigi. La 29enne, “cittadina del mondo” e amata dai suoi concittadini, è stata investita e uccisa il 23 dicembre sulla Ss 36 a Nibionno, dal conducente di un furgone di colore chiaro che non si è fermato a soccorrerla e l’ha lasciata morire sul bordo della strada. L’autopsia ha inoltre confermato che la persona alla guida ha necessariamente avvertito l’impatto, vista la sua violenza.

A scandire questi giorni di indagini da parte delle forze dell’ordine gli appelli della famiglia e degli amici, che non smettono di chiedere giustizia per “una donna speciale, emblema della libertà di vita”. Gli inquirenti necessitano di ogni dettaglio utile che possa aiutarli nell’identificazione del fuggitivo, chiunque ne avesse è invitato a contattarli.

RedCro