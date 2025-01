SONDAGGIO VN: I LETTORI PROMUOVONO DON BRUNO, PRETE “SPETTACOLARE”

Data pubblicazione 23 Gennaio 2025

VALSASSINA – L’ultimo sondaggio on line lanciato da Valsassinanews ha interrogato i nostri lettori sul sacerdote più famoso della Valsassina (e non solo): lo “spettacolare” don Bruno Maggioni, parroco dell’Alta Valle noto per il suo modo coinvolgente di approcciare i fedeli in chiesa. Consultazione che significativamente ha raccolto tantissimi voti – quasi mille.

La questione ha visto convergere i partecipanti sulle voci che in qualche modo “promuovono” la spettacolarità del Don, con una maggioranza relativa (56%) che lo ha definito “Un bene per la Chiesa”; promozione anche dal 16% che ha votato “Bravo al di là dei suoi show”, ok con riserva dal 7% di “Non mi esalta ma serve in tempo di crisi”. Pochi i detrattori, uno su sei appena, quanti cioè hanno selezionato “Dovrebbe essere più serio”.

A fondo pagina il risultato dettagliato, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 30 gennaio e chiede ai nostri lettori un giudizio su un altro tema che coinvolge in qualche modo la religione.

Chiediamo infatti in questo caso un’opinione sull’argomento assai attuale della sepoltura dei nostri animali domestici con noi “umani”.

DON BRUNO, PRETE SPETTACOLARE Un bene per la Chiesa (56%, 519 Voti)

Bravo al di là dei suoi "show" (16%, 150 Voti)

Dovrebbe essere più serio (16%, 145 Voti)

Non mi esalta ma serve in tempo di crisi (7%, 60 Voti)

L'argomento non mi interessa (3%, 28 Voti)

Non ho idee chiare in merito (2%, 18 Voti) Totale votanti: 920

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS