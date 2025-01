SCI, COPPA DEL MONDO A GARMISCH: CONVOCATE MELESI E ZENERE

Data pubblicazione 23 Gennaio 2025

VALSASSINA – La Coppa del Mondo di sci alpino torna a Garmisch e tra le undici atlete azzurre convocate ci sono anche Roberta Melesi e, a sorpresa, Asja Zenere. La barziese sulla pista tedesca dovrebbe partecipare domenica al superg, mentre la ballabiese Melesi farà anche la discesa di sabato.

Riguardo agli ultimi risultati, Luca Bianchi dello Sci Club Lecco si è piazzato al diciassettesimo posto nello slalom delle Universiadi, disputando una bella seconda manche in cui ha recuperato cinque posizioni.

A Malles invece, nel supergigante Fis valevole per il Gran Premio Italia, decimo posto assoluto, quinto nella categoria delle Giovani, per Eleonora Pizzi, che ha chiuso con un distacco di 83 centesimi dalla vincitrice, Elena Dal Vecchio. Ventesima Sofia Parravicini dello Sci Club Lecco, con un deludente ritardo di 1”75 dalla vetta.

Gli Under 16 intanto hanno iniziato il cammino delle Indicative, ovvero le selezioni per partecipare a regionali e tricolori. A Madesimo ottima prestazione per Pietro Invernizzi dell’Alta Valsassina che ha conquistato il terzo posto nello slalom e il tredicesimo nel gigante. Carlotta Lambrughi dello Sci Club Lecco ha chiuso settima nel gigante.