A BELLANO DISPONIBILE UN NUOVO SERVIZIO DI CAR SHARING

Data pubblicazione 25 Gennaio 2025

BELLANO – L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese non propone solo bus di linea, ma anche servizi innovativi con il ricorso al car sharing. Soluzione questa di cui si era già dotata nei mesi scorsi l’Agenzia per condividere i bisogni di mobilità dei propri tecnici per sopralluoghi e verifiche tecniche sul campo con i cittadini di Como Via Borgovico.

Grazie al costante sostegno all’Agenzia da parte del Comune di Bellano, da sempre attento ai bisogni di mobilità per tutte le fasce di utenza e già promotore nel recente passato di un’iniziativa analoga di utilizzo di un’auto in condivisione anche per le esigenze dell’amministrazione, nasce oggi una nuova iniziativa dedicata solo all’utenza privata.