73ENNE FINISCE FUORI STRADA A MAGGIO, SUL POSTO UN’AMBULANZA

CREMENO – Incidente in via Dante a Maggio di Cremeno intorno alle 10:30 di oggi, 25 giugno: secondo le prime ricostruzioni, poco dopo il ponte delle Casere, un 73enne avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e contro il muro.

Immediato l’intervento dei soccorsi: allertati i vigili del fuoco, sul posto si è recata in codice giallo un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco. Fortunatamente l’anziano non ha riportato particolari conseguenze ed è stato medicato sul posto, senza bisogno del trasporto in ospedale.