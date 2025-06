ELEZIONI COMUNALI: PER LA LEGA DUE CANDIDATI IN PIAZZA (PIÙ UNO)

LECCO – Nella serata di ieri, si è riunito il direttivo cittadino della Lega guidato dal segretario cittadino Emanuele Mauri, alla presenza del segretario provinciale Daniele Butti per analizzare la situazione politica locale in vista delle prossime elezioni amministrative.

Il direttivo della Lega in maniera unanime ha individuato per un percorso condiviso nel centro destra quali candidato sindaco due figure: Carlo Piazza, acquatese classe 92’, giovane e dinamico componente del direttivo provinciale della Lega e il consigliere comunale Stefano Parolari, esperto amministratore locale e componente del direttivo della sezione di Lecco …

