AZIONE LOMBARDIA CON ANMIL: “AL VIA CONTEGGIO INFORTUNI SUL LAVORO”

LECCO – La sicurezza sul lavoro non è uno slogan da utilizzare il 1º maggio o strumentalmente, ma una battaglia quotidiana.

Ogni singolo anno in Italia perdono la vita sul lavoro 1090 persone ed è inaccettabile, in buona parte nel settore dell’edilizia e della logistica e nel tragitto casa lavoro. La Regione dove sono capitati maggiori incidenti mortali è purtroppo la Lombardia, dove nel 2024 hanno perso la vita 102 persone.

Per questo, il Direttivo regionale di Azione Lombardia, grazie al prezioso lavoro e ai dati forniti da ANMIL, associazioni nazionali mutilati e invalidi sul lavoro, ha deciso di tenere alta l’attenzione sulla sicurezza nelle nostre imprese, tenendo traccia del conteggio degli infortuni mortali o meno avvenuti in Lombardia …

